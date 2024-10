Lanazione.it - Memoria Imperfetta, la salute mentale torna in scena

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Arezzo, 7 ottobre 2024 –, lainIl lavoro della psichiatra Alessandra Pennacchioni portato sul palco del Pietro Aretino da Diesis Teatrango. Iniziativa dell’associazione Vivere Insieme per i 50 anni del Servizio didi Arezzo Il Servizio didi Arezzo compie 50 anni. Connesso al convegno promosso dalla Asl Tse, l’Associazione Vivere insieme ha organizzato un appuntamento teatrale. Entrambi gli eventi il 10 ottobre, Giornata Mondiale della: il convegno la mattina nell’auditorium del San Donato, lo spettacolo alle ore 19 al teatro Pietro Aretino in via Bicchieraia. L’associazione Vivere Insieme costituitasi per volontà di familiari di persone con problemi di, è presente nel territorio aretino dagli anni 90 in rete con il Servizio.