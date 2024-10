Secoloditalia.it - Manovra, Urso: fiducia in Giorgetti. Siamo sulla strada giusta, intorno a noi guerre e crisi ma l’Italia può guardare con fiducia al futuro

(Di lunedì 7 ottobre 2024) «La Costituzione italiana prevede che ciascuno partecipi in proporzione alle proprie potenzialità, quindi ho estremanel ministroche, come me e come tutti, nel programma di governo si è impegnato a facilitare le attività delle imprese italiane per il rilancio produttivo del nostro Paese». Lo ribadisce, a smorzare rumors e recriminazioni demagogiche delle opposizioni in merito ai “sacrifici” menzionati nei giorni scorsi da, il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfoda Genova, dove il ministro dello sviluppo economico ha inaugurato la Casa del Made in Italy. «, tra l’altro – ha anche aggiunto a stretto giro– come dimostrano i dati del nostro Paese. Soprattutto se li si confrontano con quanto accade nel resto d’Europa».: «Estremain» Non solo.