Ilfattoquotidiano.it - Libreria di Milano chiude dopo 7 anni, lo sfogo della titolare: “Città famelica, i costi sono troppo alti. Non voglio chiudere con la tristezza nel cuore”

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Se da un lato cilibrerie che vengono letteralmente assalite dai gesti nobili di chi svuota le loro librerie, pagando anche centinaia di euro o migliaia di euro a volte. Dall’altro, si nasconde tutta una rete di librerie sommerse nel limbo tra il farcela e il non farcela. “Il covoladra“, la storicadi via Padova, a, rientra nella seconda categoria edefinitivamente le serrande settel’apertura. “passati ben settein cui laha condiviso con i suoi lettori molte cose belle, alcune – poche – spiacevoli, ma soprattutto tante buone letture”, è l’inizio di una lettera struggente, quella che laha voluto condividere su Instagram, spiegando le ragioni dietro una chiusura tanto inaspettata. “Oggi, però, quel Covo, che per molti è diventato una famiglia, deve fare spazio.