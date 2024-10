Robadadonne.it - Letizia Girolami, avrebbe confessato l’ex della figlia, sospettato del presunto femminicidio

(Di lunedì 7 ottobre 2024) *** Aggiornamento dell’8 ottobre 2024 ***Irfan Rana Mohamed, pakistano trentasettenne fermato dai carabinieri di Cortona e ora sottoposto a fermo per omicidio volontario: sarebbe stato proprio lui a uccideresuocera,, trovata senza vita, con una ferita alla testa, lo scorso sabato. Mohamed, secondo le prime ricostruzioni, abitava temporaneamente a casa degli ex suoceri, in attesa di una sistemazione, ma da qualche tempo i rapporti tra lui e la madre e il padre delcompagna si sarebbero fatti molto tesi; sabato, con la scusa di andare a Prato in cerca di lavoro, l’uomouccisocon un bastone trovato sul posto. Per quanto la Procura di Arezzo consideri Irfan Rana Mohamed il responsabile dell’omicidio, le indagini sono tuttora in corso per stabilire se esistano altre responsabilità.