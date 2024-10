Legge di Bilancio e pensioni minime, a che punto siamo? Quelle promesse di Giorgetti e Meloni (Di lunedì 7 ottobre 2024) Entro il 31 dicembre si approva la Legge di Bilancio che, collegata anche alle pensioni minime, si spera possa portare a buone notizie. Tante buone intenzioni, ma c’è una prima criticità da considerare: la scarsità delle risorse. Buona parte di esse, infatti, sono servite a pagare i debiti del Superbonus. Giorgetti e Meloni su Legge di Bilancio e pensioni minime (ANSA) Notizie.comSebbene l’obiettivo sia di alzare le pensioni minime oltre i 621 euro, nonché di garantire incentivi a chi continuerà a lavorare dopo i 67 anni, sin da ora non mancano le polemiche. Ma andiamo avanti per gradi. Lo scenario si è infiammato a seguito a delle dichiarazioni del Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti: “Nella Legge di Bilancio, prevalentemente, taglieremo spese, ma sicuramente un concorso per quanto riguarda le entrate ci sarà . Notizie.com - Legge di Bilancio e pensioni minime, a che punto siamo? Quelle promesse di Giorgetti e Meloni Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di lunedì 7 ottobre 2024) Entro il 31 dicembre si approva ladiche, collegata anche alle, si spera possa portare a buone notizie. Tante buone intenzioni, ma c’è una prima criticità da considerare: la scarsità delle risorse. Buona parte di esse, infatti, sono servite a pagare i debiti del Superbonus.sudi(ANSA) Notizie.comSebbene l’obiettivo sia di alzare leoltre i 621 euro, nonché di garantire incentivi a chi continuerà a lavorare dopo i 67 anni, sin da ora non mancano le polemiche. Ma andiamo avanti per gradi. Lo scenario si è infiammato a seguito a delle dichiarazioni del Ministro dell’Economia Giancarlo: “Nelladi, prevalentemente, taglieremo spese, ma sicuramente un concorso per quanto riguarda le entrate ci sarà .

