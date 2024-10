“La moglie ha sconvolto tutto”. Adriano Celentano, dopo il caso Teo Teocoli fa rivelazioni su Claudia Mori (Di lunedì 7 ottobre 2024) “Colpa di Claudia Mori”. Teo Teocoli choc su Adriano Celentano. Una diatriba, se così vogliamo chiamarla, iniziata lo scorso 2 settembre, ovvero quando Teocoli, ospite del podcast Tintoria, ha confessato sul suo caro amico: “È scomparso, non risponde al telefono, non parla più con nessuno. Ha avuto una delusione artistica però, che cazzo. Abbiamo fatto 40 compleanni insieme perché lui compiva gli anni il 6 gennaio, quindi nel giorno dell’Epifania. Univa le due cose e abbiamo sempre fatto feste. In questi ultimi due anni non risponde al telefono, forse è morto. Adriano, se ci sei batti un colpo”. >> “Non mi risponde al telefono da 5 anni”. E Adriano Celentano risponde al big della tv Ora però Adriano Celentano ha deciso di rispondere e lo fa tramite un lungo messaggio sui social. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) “Colpa di”. Teochoc su. Una diatriba, se così vogliamo chiamarla, iniziata lo scorso 2 settembre, ovvero quando, ospite del podcast Tintoria, ha confessato sul suo caro amico: “È scomparso, non risponde al telefono, non parla più con nessuno. Ha avuto una delusione artistica però, che cazzo. Abbiamo fatto 40 compleanni insieme perché lui compiva gli anni il 6 gennaio, quindi nel giorno dell’Epifania. Univa le due cose e abbiamo sempre fatto feste. In questi ultimi due anni non risponde al telefono, forse è morto., se ci sei batti un colpo”. >> “Non mi risponde al telefono da 5 anni”. Erisponde al big della tv Ora peròha deciso di rispondere e lo fa tramite un lungo messaggio sui social.

