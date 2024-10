La fortuna colpisce Sarno e Fisciano: vincite al Lotto per oltre 34mila euro (Di lunedì 7 ottobre 2024) La provincia di Salerno è stata protagonista di importanti vincite nel concorso del Lotto di sabato 5 ottobre 2024. Secondo quanto riportato da Agipronews e Tvoggisalerno, il colpo più grosso è avvenuto a San Sebastiano al Vesuvio, dove un fortunato giocatore ha portato a casa ben 622.500 euro grazie alla combinazione 2-17-24-71 sulla ruota di Napoli. Nel salernitano Ma anche Sarno e Fisciano non sono state da meno. A Sarno, è stata registrata una vincita di 19.700 euro, mentre a Fisciano un altro giocatore ha centrato una vincita di 14.500 euro. Entrambe le cifre hanno contribuito al totale di 9,1 milioni di euro distribuiti dall’ultimo concorso del Lotto in tutta Italia. Da inizio anno, il gioco del Lotto ha già distribuito vincite per un totale di 984 milioni di euro, dimostrando di essere uno dei giochi più amati e seguiti dagli italiani. Segui ZON.IT su Google News. Zon.it - La fortuna colpisce Sarno e Fisciano: vincite al Lotto per oltre 34mila euro Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) La provincia di Salerno è stata protagonista di importantinel concorso deldi sabato 5 ottobre 2024. Secondo quanto riportato da Agipronews e Tvoggisalerno, il colpo più grosso è avvenuto a San Sebastiano al Vesuvio, dove unto giocatore ha portato a casa ben 622.500grazie alla combinazione 2-17-24-71 sulla ruota di Napoli. Nel salernitano Ma anchenon sono state da meno. A, è stata registrata una vincita di 19.700, mentre aun altro giocatore ha centrato una vincita di 14.500. Entrambe le cifre hanno contribuito al totale di 9,1 milioni didistribuiti dall’ultimo concorso delin tutta Italia. Da inizio anno, il gioco delha già distribuitoper un totale di 984 milioni di, dimostrando di essere uno dei giochi più amati e seguiti dagli italiani. Segui ZON.IT su Google News.

Estrazione Superenalotto 5 ottobre 2024: vincite e quote - 159. Come sempre, anche questa sera la nostra redazione vi fornirà una puntuale rassegna non solo del numero di vincite, ma anche delle quote che porteranno a casa i fortunati della giornata. 163, quote € 5,00 Combinazione vincente Superenalotto: 47 41 13 84 81 58 Numero Jolly: 4 Numero Superstar: ... (Leggi la notizia)

Estrazione Superenalotto 4 ottobre 2024: vincite e quote - . In tanti nelle ultime ore hanno infatti provato a sfidare la sorte con le loro giocate, pronti a gridare “cassa!” e a sperare in un futuro più roseo. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro ... (Leggi la notizia)

Lotto tecnico: nuove vincite grazie ad Antonio Pioggia, le combinazioni - Continua a non deludere l'esperto del Lotto Antonio Pioggia che ha consentito a chi si affida alle sue previsioni, di vincere al primo colpo con i numeri privati su Bari 6-24 e 85-90 su Venezia nell'estrazione di giovedì 3 ottobre, mentre i lettori hanno vinto con le ambate 83 su Genova, sortita. ... (Leggi la notizia)