La Fontana di Trevi sarà a numero chiuso per il Giubileo e a pagamento: bufera sul sindaco Gualtieri (Di lunedì 7 ottobre 2024) Parte a Roma la manutenzione della Fontana di Trevi, che prelude agli accessi regolamentati e a pagamento: la mossa del sindaco Gualtieri divide Notizie.virgilio.it - La Fontana di Trevi sarà a numero chiuso per il Giubileo e a pagamento: bufera sul sindaco Gualtieri Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Parte a Roma la manutenzione delladi, che prelude agli accessi regolamentati e a: la mossa deldivide

Fontana di Trevi a numero chiuso. E per le monetine arriva il cesto - E a pagamento, almeno per chi vorrà ammirarla da vicino. Una svolta dagli esiti non disprezzabili sul piano dei futuri incassi finalizzati alla gestione di tanta bellezza. Vogliamo che i turisti se ne vadano con un ricordo più positivo di uno che ti sbava il gelato sulla spalla mentre fa il selfie, ... (Quotidiano.net)

Roma - Fontana di Trevi a numero chiuso durante il Giubileo e non ci sarà più il lancio della monetina - Parte la manutenzione straordinaria della Fontana di Trevi. Celebre monumento di Roma e scenografia indimenticabile de “La dolce vita”, verrà circondata da pannelli trasparenti e avrà una passerella a ferro di cavallo all'interno della vasca, da dove i visitatori potranno godere di una vista ... (Ilgiornaleditalia.it)

Restyling della Fontana di Trevi : addio monetine. Bufera sul numero chiuso targato Gualtieri - Il vero problema a Fontana di Trevi non sono le centinaia di migliaia di turisti che legittimamente la vogliono vedere ma è l’assenza di controlli, la mancanza di cestini dell’immondizia, la preponderante presenza di negozi di souvenir di pessimo gusto che vendono paccottiglia. Non si può limitare ... (Secoloditalia.it)