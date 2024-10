Juventus-Cagliari 1-1, Douglas Luiz e non solo: le reazioni social | VIDEO (Di lunedì 7 ottobre 2024) Juventus-Cagliari 1-1, Douglas Luiz nel mirino dei tifosi sui social per il rigore causato nel finale. Ecco le reazioni Altra partita da dimenticare per Douglas Luiz, subentrato nella ripresa di Juventus-Cagliari. Un'entrata scomposta nel finale su Piccoli è costata il calcio di rigore e il pareggio del Cagliari. Ecco le reazioni social dei tifosi bianconeri. Il VIDEO da Gazzetta.it. Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)1-1,nel mirino dei tifosi suiper il rigore causato nel finale. Ecco leAltra partita da dimenticare per, subentrato nella ripresa di. Un'entrata scomposta nel finale su Piccoli è costata il calcio di rigore e il pareggio del. Ecco ledei tifosi bianconeri. Ilda Gazzetta.it.

Pianetamilan.it - Juventus-Cagliari 1-1, Douglas Luiz e non solo: le reazioni social | VIDEO

