Ius Scholae ovvero la cittadinanza elettorale che serve ai partiti

Leggi tutta la notizia su Ilprimatonazionale.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ott – Da metà agosto, quando il segretario di Forza Italia e Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani ha lanciato la proposta dello Ius, un acceso dibattito si è alzato da più fronti spaccando in due non soltanto il governo o la classe politica, ma l’intera popolazione, tra chi auspica un percorso semplificato e più rapido di ottenimento dellada parte degli stranieri e chi ritiene già corretto il modello attuale di concessione della medesima; ma quali sono nel concreto le differenze tra i tre “macromodelli” (ius sanguinis,e soli), in che cosa consistono e perché determinate forze politiche sono così interessate alla questione?all’ordine del giorno Ebbene, in Italia vige un sistema di ottenimento dellaarticolato, basato per lo più sul cosiddetto Ius Sanguinis, ossia “diritto del sangue”, e codificato per la gran ...