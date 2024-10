Interpelli per supplenze su classi di concorso di strumento musicale: entro quando presentare la domanda (Di lunedì 7 ottobre 2024) Alcune scuole sono alla ricerca di supplenti per le classi di concorso strumento musicale. Ecco gli Interpelli aperti, il modello di domanda e la scadenza per l'invio della candidatura. L'articolo Interpelli per supplenze su classi di concorso di strumento musicale: entro quando presentare la domanda . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Alcune scuole sono alla ricerca di supplenti per ledi. Ecco gliaperti, il modello die la scadenza per l'invio della candidatura. L'articolopersudidila

