Inter la difesa nella sosta resta ad Appiano alla ricerca della svolta

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Laper le nazionali lascerà adi difensori a lavorare con Inzaghi. Un’occasione per far crescere il reparto dell’, in difficoltà in questo inizio di stagione.DI LAVORO – L’si appa vivere lanazionali, con dodici giocatori che lascerannoGentile. Quelli che rimangono però hanno una caratteristica curiosa. Cioè di concentrarsi nel reparto difensivo. Un fatto che permetterà a Inzaghi un lavoro specifico. Numeri da ritrovare per l’in fase difensivaDA RITROVARE – Se infatti l’attacco ha risposto presente nell’ultima settimana, lo stesso non si può dire. Che più che un reparto è una fase che coinvolge l’a squadra, è vero. Ma gli errori dei difensori, dei singoli e di reparto, sono stati evidenti e abbondanti in questo inizio di stagione.