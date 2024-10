Inter-news.it - Infortunio Zapata, il messaggio dell’Inter: «Ti aspettiamo»

(Di lunedì 7 ottobre 2024) L’Inter ha mandato un grosso in bocca al lupo a Duvan. L’attaccante del Torino si è fermato e rischia un lungo stop fino a fine stagione.– Dopo lo stop rimediato contro l‘Inter, oggi Duvansi è sottoposto agli esami strumentali. Il responso è stato tremendo: lesione del legamento crociato anteriore, del menisco mediale e del menisco laterale. Questo fa presagire che la stagione dell’attaccante colombiano sia già finita. L’Inter però, ha voluto mandare un grossod’affetto a, queste le parole affidate ai social: «In bocca al lupo Duvan. Tipresto in campo»· In bocca al lupo Duvan ? Tipresto in campo! https://t.