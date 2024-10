Incidente a Capaccio, autocarro travolge due auto e si schianta sul marciapiede: due feriti (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tanta paura, questa mattina, in località Rettifilo a Capaccio Paestum, per un Incidente stradale che ha coinvolto un autocarro con gru e tre automobili. La dinamicaSecondo una prima ricostruzione, il mezzo pesante è uscito improvvisamente fuori dalla carreggiata invadendo il marciapiede e Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tanta paura, questa mattina, in località Rettifilo aPaestum, per unstradale che ha coinvolto uncon gru e tremobili. La dinamicaSecondo una prima ricostruzione, il mezzo pesante è uscito improvvisamente fuori dalla carreggiata invadendo il

Incidente a Capaccio, autocarro travolge due auto e si schianta sul marciapiede: due feriti

