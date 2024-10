Il Como offrirà una birra a ogni tifoso del Napoli nella partita di ritorno (Di lunedì 7 ottobre 2024) “Il Como 1907 desidera ringraziare sentitamente il SSC Napoli e i suoi tifosi per la bellissima dimostrazione di sportività durante e dopo la gara di venerdì sera.L'atmosfera allo stadio Maradona e il supporto di entrambe le tifoserie, sia in campo che fuori, sono stati senza pari.Per Quicomo.it - Il Como offrirà una birra a ogni tifoso del Napoli nella partita di ritorno Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) “Il1907 desidera ringraziare sentitamente il SSCe i suoi tifosi per la bellissima dimostrazione di sportività durante e dopo la gara di venerdì sera.L'atmosfera allo stadio Maradona e il supporto di entrambe le tifoserie, sia in campo che fuori, sono stati senza pari.Per

Il Como offrirà una birra a ogni tifoso del Napoli nella partita di ritorno - “Il Como 1907 desidera ringraziare sentitamente il SSC Napoli e i suoi tifosi per la bellissima dimostrazione di sportività durante e dopo la gara di venerdì sera. L'atmosfera allo stadio Maradona e il supporto di entrambe le tifoserie, sia in campo che fuori, sono stati senza pari. Per... (Today.it)

Kvara - in Georgia sono preoccupati per il suo piede gonfio dopo Napoli-Como FOTO - Khvicha Kvaratskhelia costantemente maltrattato dai difensori avversari, a testimoniarlo una foto pubblicata dal portale georgiano Sportall. . Sportall. Nell’ultimo turno “Kvara” si è infortunato sia all’inizio della partita contro “Komos”, al primo minuto, sia verso la fine della partita (al ... (Ilnapolista.it)

Tuttosport – Como e il particolare regalo ai tifosi del Napoli - Un gesto bello, particolare e dà un senso di sportività tra due tifoserie avversarie. La nota è proseguita: “Per questo motivo, il Como 1907 è felice di annunciare che offrirà una birra a ogni tifoso del Napoli in trasferta in occasione del ritorno allo Stadio Giuseppe Sinigaglia nel febbraio ... (Justcalcio.com)