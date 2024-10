Anteprima24.it - I tifosi del Vitulano ricordano Gianfranco e Daniela: due anime volate in cielo troppo presto

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl potere del calcio, soprattutto quello dilettantistico, capace di veicolare messaggi che toccano il cuore e mantenere alto il ricordo delle persone che non ci sono più e che per la stessa comunità hanno rappresentato tanto. Si tratta di ferite aperte, senza distinzione di tempo, e di ricordi che non si possono cancellare, anzi vanno tenuti in vita. E’ successo nel corso della gara di Prima Categoria trae Durazzano con ineroverdi che hanno alzato uno striscione nel corso del minuto di raccoglimento in onore di Franco Chimenti, presidente della Federazione Italiana Golf. Un gesto che ha coinvolto anche le squadre in campo che hanno risposto con un lancio di rose verso gli spalti e in direzione dello striscione. “Anche se lontani, resterete sempre con noi,”.