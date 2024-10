Grottazzolina c’è poco da fare Modena troppo forte | un altro ko

(Di lunedì 7 ottobre 2024)0 (25-16 26-24 25-14) : Buchegger 17, De Cecco 1, Rinaldi 13, Gutierrez 13, Sanguinetti 10, Anzani 4, Federici (L), Massari, Mati 2, Ikhbayri 4, Barbanti, Stankovic ne, Garello ne, Gollini (L2) ne. All. Giuliani.: Petkovic 8, Zhukouski, Antonov 6, Tatarov 9, Mattei 3, Demyanenko 5, Marchisio (L), Schalk, Marchiani, Vecchi, Cvanciger 1, Comparoni 1, Cubito (L2). All. Ortenzi. Arbitri: Pozzato e Caretti Note: spettatori 3200. Durata set: 25’, 29’, 25’. Tot: 1h19.: ace 4, bs 15, muri 11, errori totali 21. Grottazolina: ace 4, bs 5, muri 3, errori totali 12. Ci sono partite in cui ci vogliono coraggio e incoscienza, partite in cui invece c’è bisogno di ordine e concretezza. (Ilrestodelcarlino.it)