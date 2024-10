Donna morta carbonizzata in auto. E' giallo a Gravina di Puglia (Di lunedì 7 ottobre 2024) Donna trovata morta carbonizzata. E' giallo a Gravina in Puglia. Nel tardo pomeriggio il decesso di una ultrasessantenne a seguito di un rogo sviluppato pare per un incidente stradale. Le voci in (Di lunedì 7 ottobre 2024)trovata. E'in. Nel tardo pomeriggio il decesso di una ultrasessantenne a seguito di un rogo sviluppato pare per un incidente stradale. Le voci in (Quotidianodipuglia.it)

Quotidianodipuglia.it - Donna morta carbonizzata in auto. E' giallo a Gravina di Puglia

Arezzo: donna trovata morta in un campo con ferite alle testa. S’indaga per omicidio - Letizia Girolami, 72 anni, psicoterapeuta, è stata trovata morta la notte scorsa, 6 ottobre 2024, in un campo vicino all'abitazione dove viveva con il marito nel comune di Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo L'articolo Arezzo: donna trovata morta in un campo con ferite alle testa. Mistero ... (Firenzepost.it)

Donna scomparsa trovata morta in un campo vicino Arezzo: Letizia Giordani ferita alla testa, ipotesi omicidio - Letizia Giordani era scomparsa dal giorno prima: il suo corpo è stato ritrovato in un campo vicino Arezzo. ipotesi omicidio, interrogato il marito. (Notizie.virgilio.it)

Arezzo, donna trovata morta in un campo: si indaga per omicidio - (Adnkronos) – Una donna di 72 anni, Letizia Girolami, psicoterapeuta, è stata trovata morta in un campo vicino all'abitazione dove viveva con il marito nel comune di Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe ... (Webmagazine24.it)

donna trovata morta in un campo con ferita alla testa, si ipotizza un omicidio - La vittima è Letizia Girolami, 72 anni, psicoterapeuta. Secondo quanto si è appreso, non è stata usata un'arma da fuoco e non c'erano oggetti contundenti vicino al cadavere ...(rainews.it)

donna trovata morta in un campo nell'Aretino - Una donna di 72 anni, psicoterapeuta, è stata trovata morta in un campo vicino all'abitazione dove viveva con il marito a Foiano della Chiana (Arezzo). Si indaga per omicidio.(rainews.it)

Malore durante lo shopping all'Ikea: choc a Camerano, morta una donna di Fermo. Inutili i soccorsi - CAMERANO - Un pomeriggio di shopping si è trasformato in dramma. A perdere la vita, all’interno del maxi complesso Ikea di Camerano, è stata una donna di 85 anni, residente ...(corriereadriatico.it)