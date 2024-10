Diverse strade provinciali diventano più sicure: aggiudicata la gara per gli interventi di manutenzione (Di lunedì 7 ottobre 2024) Saranno Diverse le strade provinciali che beneficeranno a breve di massicci interventi di manutenzione. Il Libero consorzio comunale di Agrigento interverrà per migliorare le condizioni di sicurezza di alcuni tratti viari di propria competenza. Con determinazione dirigenziale del settore Agrigentonotizie.it - Diverse strade provinciali diventano più sicure: aggiudicata la gara per gli interventi di manutenzione Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Sarannoleche beneficeranno a breve di massiccidi. Il Libero consorzio comunale di Agrigento interverrà per migliorare le condizioni dizza di alcuni tratti viari di propria competenza. Con determinazione dirigenziale del settore

Forti piogge - straripa il torrente Aspio. Diverse strade impercorribili - ANCONA – Le forti piogge cadute nel corso della notte hanno fatto straripare il torrente Aspio. Chiusa la strada di San Biagio e gran parte delle vie dell'Aspio. La SS16 impercorribile quantomeno in alcuni tratti. A Sappanico la strada che conduce alla scuola è bloccata. Problemi anche a Casine... (Anconatoday.it)

A Riolo Terme chiudono al traffico diverse strade - A causa dell’aggravarsi delle condizioni meteorologiche, a Riolo Terme si rende necessario chiudere in via discrezionale le seguenti vie: via Trinzano, via Molino Fantaguzzi, via Rio Vecchio, via Ermenegildo Costa, via Rio Ferrato, via Fornace, via degli Alpini, via Rio Basino, via Caduti di... (Ravennatoday.it)

Maltempo - decisa la chiusura al traffico di diverse strade della città "sommerse" dall'acqua : ecco quali - . . Chiuse diverse strade cittadine a causa degli allagamenti causati dal maltempo. Al momento, come fa sapere il Comune che aggiorna costantemente la situazione, la polizia locale ha deciso la chiusura della carreggiata di via Caravaggio (una sola carreggiata da via Bernini in direzione nord), ... (Ilpescara.it)