DifesaCrosetto a Ministeriale Adrion | presidiare ambiente subacqueo

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Milano, 7 ott. (askanews) – “Oggi è sempre più importante, monitorare e proteggere l’. In uno scenario complesso come quello attuale, non possiamo farcela da soli. Dobbiamo unire i nostri sforzi e lavorare insieme, per rafforzare il ruolo e le capacità operative congiunte delle nostre Marine e per favorire l’interoperabilità”. Così il Ministro della Difesa Guido Crosetto allache riunisce rappresentanti di Italia, Albania, Croazia, Grecia, Montenegro e Slovenia. L’Iniziativa Adriatica ionica “è un’iniziativa rilevante: permette infatti di confrontarsi e migliorare la cooperazione delle Marine dei Paesi della regione Adriatico-ionica.