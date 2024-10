Criscitiello: «Thiago Motta e Inzaghi obbligati a vincere. Conte no!» (Di lunedì 7 ottobre 2024) Michele Criscitiello ha espresso la sua visione in merito all’inizio di stagione che vede il Napoli di Antonio Conte in testa alla classifica e l’Inter di Simone Inzaghi a braccarla in seconda posizione. LAVORO ECCELLENTE – Michele Criscitiello ha pubblicato un editoriale su Sportitalia.it sul lavoro fin qui svolto da Antonio Conte come allenatore del Napoli. Il giornalista ha posto l’accento sul fatto che, dal suo punto di vista, il tecnico salentino meriti estrema considerazione per l’impegno e gli sforzi profusi per rendere gli azzurri una squadra diversa rispetto a prima del suo arrivo: «Questa è la grande sfida della sua vita. Se dovesse portare anche lo scudetto al Sud, allora, diventerà di diritto un pezzo della nostra storia Contemporanea. Lui è unico nel suo genere. Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Micheleha espresso la sua visione in merito all’inizio di stagione che vede il Napoli di Antonioin testa alla classifica e l’Inter di Simonea braccarla in seconda posizione. LAVORO ECCELLENTE – Micheleha pubblicato un editoriale su Sportitalia.it sul lavoro fin qui svolto da Antoniocome allenatore del Napoli. Il giornalista ha posto l’accento sul fatto che, dal suo punto di vista, il tecnico salentino meriti estrema considerazione per l’impegno e gli sforzi profusi per rendere gli azzurri una squadra diversa rispetto a prima del suo arrivo: «Questa è la grande sfida della sua vita. Se dovesse portare anche lo scudetto al Sud, allora, diventerà di diritto un pezzo della nostra storiamporanea. Lui è unico nel suo genere.

Criscitiello: «Thiago Motta e Inzaghi obbligati a vincere. Conte no!»

