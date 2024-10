Corso Milano cambia volto. Le rampe dei sottopassi diventano piccoli giardini (Di lunedì 7 ottobre 2024) Corso Milano cambia volto. I sottopassi in prossimità di largo Mazzini e in Corso Milano, davanti ai giardini della stazione saranno trasformati in aree verdi a raso. Una soluzione attesa da anni per cancellare il totale stato di degrado in cui erano ridotti i sottopassi, vietati al passaggio con appositi cancelli. I lavori, che dureranno circa tre mesi, partiranno questa settimana e costeranno 125.400 euro. In particolare, i tunnel pedonali saranno chiusi e le sei rampe di scale esistenti diventeranno aiuole a verde con muretti di contenimento, nelle quali saranno messe a dimora essenze arboree. Allo stesso tempo, le isole spartitraffico e di attraversamento pedonale presenti in largo Mazzini verranno sistemate con pavimentazione in porfido e verranno sostituiti i delineatori stradali danneggiati tra le due corsie della porzione di Corso Milano all’altezza di largo Mazzini. (Di lunedì 7 ottobre 2024). Iin prossimità di largo Mazzini e in, davanti aidella stazione saranno trasformati in aree verdi a raso. Una soluzione attesa da anni per cancellare il totale stato di degrado in cui erano ridotti i, vietati al passaggio con appositi cancelli. I lavori, che dureranno circa tre mesi, partiranno questa settimana e costeranno 125.400 euro. In particolare, i tunnel pedonali saranno chiusi e le seidi scale esistenti diventeranno aiuole a verde con muretti di contenimento, nelle quali saranno messe a dimora essenze arboree. Allo stesso tempo, le isole spartitraffico e di attraversamento pedonale presenti in largo Mazzini verranno sistemate con pavimentazione in porfido e verranno sostituiti i delineatori stradali danneggiati tra le due corsie della porzione diall’altezza di largo Mazzini. (Ilgiorno.it)

Ilgiorno.it - Corso Milano cambia volto. Le rampe dei sottopassi diventano piccoli giardini

Mille Mila Bici a Milano, domenica 6 ottobre la pedalata per le vie della città: orari e percorso - Iscrizioni Sarà possibile iscriversi anche all’ultimo momento prima della partenza. La Bicicletta offre alle città soluzioni semplici per problemi molto complessi”, ha spiegato Legambiente. L’iniziativa, promossa da Legambiente e altri sostenitori della mobilità urbana sostenibile, non è una ... (Ilgiorno.it)

In corso lo sciopero dei mezzi pubblici, rischio disagi (ma non a Milano) - Alle 8. Dalla protesta è esclusa Milano, dopo che il prefetto ha precettato i lavoratori per motivi di ordine pubblico facendo loro revocare la mobilitazione. 30 e poi dalle 17 fino alle 20. Sono possibili, ha fatto sapere Atac, anche riduzioni del servizio di superficie. In città sono infatti ... (Lettera43.it)

“Mi porti in corso Stati Uniti, qui a Padova”. Una turista lascia sbigottito un tassista: “Mi scusi, siamo a Milano. Forse ha sbagliato città” - La clip è stata diffusa online, naturalmente con il volto coperto delle dirette interessate, ed è diventato virale e commentato con ironia e simpatia. . siamo a Milano, precisamente alla stazione di Milano Rogoredo. La semplice richiesta della destinazione ha lasciato letteralmente sbigottito il ... (Ilfattoquotidiano.it)

corso milano cambia volto. Le rampe dei sottopassi diventano piccoli giardini - corso milano cambia volto. I sottopassi in prossimità di largo Mazzini e in corso milano, davanti ai giardini della stazione saranno trasformati in aree verdi a raso. Una soluzione attesa da anni ...(ilgiorno.it)

Movida violenta, rissa in centro a Civitanova: una ragazza finisce in ospedale - CIVITANOVA Cambia la stagione ma nel sabato sera civitanovese ci sono ancora schiamazzi e violenza. Tre gli interventi della Croce Verde prima dell’alba di ieri tra via Mazzini e ...(corriereadriatico.it)

Tremila bici in corteo a milano per 'Mille Mila Bici' - È stata un successo la seconda edizione di Mille Mila Bici, tra piazza Castello e viale Gadio, la pedalata nata da un'idea di Legambiente Lombardia con milano in Bicicletta. (ANSA) ...(ansa.it)