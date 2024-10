Cobolli batte Wawrinka dopo una svista enorme: l’arbitro sbaglia punteggio, ma nessuno se ne accorge (Di lunedì 7 ottobre 2024) Clamoroso errore nel punteggio dell'arbitro Bernardes in occasione della partita tra Cobolli e Wawrinka e Shanghai. Curioso come nessuno si sia accorto della topica. Fanpage.it - Cobolli batte Wawrinka dopo una svista enorme: l’arbitro sbaglia punteggio, ma nessuno se ne accorge Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Clamoroso errore neldell'arbitro Bernardes in occasione della partita trae Shanghai. Curioso comesi sia accorto della topica.

