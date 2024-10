Thesocialpost.it - Calcio in lutto, è morto un campione leggendario

(Di lunedì 7 ottobre 2024) In molti lo ricorderanno per le sue gesta in quel fenomeno epocale che fu l’Olanda del “totale”. Centrocampista versatile, capace di attaccare e difendere nel team capitanato dal grande Johan Cruijff. Oggi il mondo delpiange la scomparsa di Johan Neeskens, leggenda dei “tulipani” e protagonista delinternazionale negli anni Settanta. Neeskens si è spento all’età di 73 anni, lasciando un grande vuoto tra i tifosi e gli appassionati di questo sport. Neeskens e iltotale Johan Neeskens, insieme a Cruijff, è stato una delle figure chiave del cosiddetto “totale” olandese, che ha rivoluzionato il gioco negli anni ’70. Con l’Ajax e il Barcellona, ilolandese ha ottenuto successi straordinari, conquistando vari trofei europei.