Calcio Eccellenza Brilla il Cenaia sconfitte Fratres e Cuoio

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Pisa 7 ottobre 2024 – Inla quinta giornata del girone di andata vedere il, l’unica squadra pisana a vincere. I Mobilieri ponsacco pareggiano e restano ancora a secco di vittorie, così come ilPerignano e lapelli ancoraquinto, Mobilieri Ponsacco ePerignano in fondo,pelli ultima. Ilconquista tre punti importanti contro il Fucecchio del fresco ex Andreotti, attaccante che dopo una breve parentesi è tornato in bianconero. Tre punti che portsno ilal quinto posto con nove a meno quattro dalla coppia di testa formata dal Camaiore e della Pro Livorno Sorgenti. Prima Ferretti e poi Neri decidono la gara del ‘Pennati’ per il definitivo 2 – 0. Questo il tabellino.: Baglini, Rossi, Di Bella, Remorini, Signorini, Puleo, Papini, Quilici, Ferretti, Neri F., Apolloni.