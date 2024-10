Iodonna.it - Cadono le maschere, non solo quella del mostro di Bolzano. Per tutti i personaggi della fiction è venuto il tempo di mettere in discussione anche le convinzioni più radicate

Leggi tutta la notizia su Iodonna.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Stasera alle 21.30 su Rai 1 va in onda l’ultima puntataserie tv Brennero. Laè stata una vera sorpresa per il pubblico, finalmente unn racconta che scarta rispetto alla narrazione standardizzata. In cui il giallo si intreccia con le storie personali dei protagonisti senza sconfinare nella linea romanceclassica storia d’amore.