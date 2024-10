Benevento, dottor Jekyll e Mr. Hyde: devastante in casa, troppo timido in trasferta (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiI numeri, anche se incapaci di cogliere tutte le sfaccettature, difficilmente non sono in grado di definire in maniera abbastanza precisa pregi e difetti di una squadra. Dopo otto giornate, anche se chiaramente si tratta solo di un trend, i numeri dicono che c’è un Benevento che indossa sempre l’abito buono quando gioca in casa e una Strega troppo timida e senza lo stesso piglio lontano dal ‘Ciro Vigorito’. Tra le mura amiche dell’impianto di via Santa Colomba la truppa di mister Auteri fino ad ora è stata un autentico schiacciasassi vincendo quattro gare su quattro con 16 reti messe a segno e appena tre subite. In trasferta, invece, le cose non sono andate allo stesso modo con due ko sfortunati (Catania e Monopoli), un blitz in zona Cesarini (a Bari contro il Team Altamura) e l’ultimo 0-0 ottenuto a Messina. Anteprima24.it - Benevento, dottor Jekyll e Mr. Hyde: devastante in casa, troppo timido in trasferta Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiI numeri, anche se incapaci di cogliere tutte le sfaccettature, difficilmente non sono in grado di definire in maniera abbastanza precisa pregi e difetti di una squadra. Dopo otto giornate, anche se chiaramente si tratta solo di un trend, i numeri dicono che c’è unche indossa sempre l’abito buono quando gioca ine una Stregatimida e senza lo stesso piglio lontano dal ‘Ciro Vigorito’. Tra le mura amiche dell’impianto di via Santa Colomba la truppa di mister Auteri fino ad ora è stata un autentico schiacciasassi vincendo quattro gare su quattro con 16 reti messe a segno e appena tre subite. In, invece, le cose non sono andate allo stesso modo con due ko sfortunati (Catania e Monopoli), un blitz in zona Cesarini (a Bari contro il Team Altamura) e l’ultimo 0-0 ottenuto a Messina.

