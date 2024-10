Attacco hacker alla tv statale russa (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un Attacco hacker definito dal Cremlino come senza precedenti ha colpito l’emittente radiotelevisiva statale russa Vgtrk. La notizia, riportata dalle agenzie Interfax e Tass, è stata confermata dal portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov. Nel commentare la notizia, Peskov ha detto che “il nostro patrimonio informativo statale, uno dei più grandi, ha dovuto affrontare un Attacco Attacco hacker alla tv statale russa L'Identità. Lidentita.it - Attacco hacker alla tv statale russa Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Undefinito dal Cremlino come senza precedenti ha colpito l’emittente radiotelevisivaVgtrk. La notizia, riportata dalle agenzie Interfax e Tass, è stata confermata dal portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov. Nel commentare la notizia, Peskov ha detto che “il nostro patrimonio informativo, uno dei più grandi, ha dovuto affrontare untvL'Identità.

