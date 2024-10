Tvzap.it - Alessandro Venturelli scomparso nel 2020: poco fa il colpo di scena

Leggi tutta la notizia su Tvzap.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024)nelfa ildi– Novità importanti sul caso di. Il giudice stamattina, lunedì 7 ottobre 2024, nell’ambito dell’udienza per l’opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura ha disposto una proroga di sei mesi per effettuare ulteriori indagini sulla misteriosa scomparsa del 22enne. ( dopo le foto) Leggi anche: Boschi dell’Antrona infestati da un fungo neozelandese: sembra un essere “extraterrestre” Leggi anche: Grave lutto per Umberto Bossi: è morto cadendo in un diruponelfa ildi“Ci siamo riusciti, nessuna archiviazione, risultato raggiunto. Abbiamo ottenuto ulteriori 6 mesi di indagini suppletive”.