A Open Var spiegano il mancato rigore su Baldanzi paragonandolo a quello su Di Lorenzo

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Ha fatto discute e non poco ilassegnato dall’arbitro La Penna e al Var Aureliano per il contatto tra Kyriakopoulos enel finale del match col Monza. Nel corso diVar, Andrea Gervasoni, rappresentante della Can, ha spiegatoalnon concesso su Disempre contro il Monza «Entrambi guardano in aria ed è uno scontro fortuito di gioco. Paragoniamolo adi Diin Napoli-Monza. Non vogliamo che microtocchi o micro-pestoni siano fischiati. Devono essere degli step-on-foot chiari da punire in maniera imprudente col cartellino. Vogliamo dare una linea chiara e perché lo step-on-foot sia punibile deve essere un’imprudenza, perciò deve esserci affondo e il piede schiacciato pienamente».