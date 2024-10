Ziliani | De Laurentiis nel 2013 fu preso per pazzo ma oggi gli devono dare ragione

(Di domenica 6 ottobre 2024) De: ‘Abolire le curve, la mia battaglia contro la camorra negli stadi. Era ilquando Aurelio De, presidente del Napoli, faceva una dichiarazione provocatoria: “Se potessi costruire un nuovo stadio abolirei le curve”. Era il, aveva soppresso i “biglietti di camorra” e gli urlavano “Pappone! Pappone!”In quegli anni, il calcio italiano si trovava a fare i conti con il problema delle cosche malavitose, come mafia, ‘ndrangheta e camorra, che infestavano gli stadi e, in particolare, le curve degli ultrà. Una piaga che pochi avevano il coraggio di combattere, tra cui De, impegnato nella lotta contro le frange più violente del tifo. In quel periodo, Deavevauna posizione netta contro i cosiddetti “biglietti di camorra”, azione che aveva provocato reazioni rabbiose da parte di alcuni tifosi. (Napolipiu)