Zelensky presenterà il suo “piano di vittoria” a Ramstein (Di domenica 6 ottobre 2024) Il presidente Volodymyr Zelensky ha annunciato che presenterà il suo piano per la vittoria durante la prossima riunione dell’Ukraine Defense Contact Group. La notizia arriva mentre è giunta la notizia di una presunta avanza russa sul territorio ucraino. Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato che le sue forze armate hanno catturato il villaggio di (Di domenica 6 ottobre 2024) Il presidente Volodymyrha annunciato cheil suoper ladurante la prossima riunione dell’Ukraine Defense Contact Group. La notizia arriva mentre è giunta la notizia di una presunta avanza russa sul territorio ucraino. Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato che le sue forze armate hanno catturato il villaggio di (Periodicodaily)

Ucraina: cosa prevede il “Piano per la vittoria” sulla Russia che Zelensky presenterà negli Usa a Joe Biden - Chi però ha fatto sapere di volerci stare è il Cremlino. Quando alla conferenza Yalta European Strategy (YES) organizzata la scorsa settimana nella capitale Ucraina il presidente ha affermato che il Paese ha bisogno di “un punto di svolta per far sì che la Russia faccia la pace”, Zelensky alludeva ... (Tpi)

“Un piano di vittoria” per porre fine alla guerra in Ucraina: Zelensky lo presenterà a Biden e Trump - Il presidente ucraino non ha ancora reso noto il suo piano per una "pace giusta". Continua a leggere . Ma in un briefing con i media a Kiev, come riporta l'Observer, Zelensky ha detto che implica l'esecuzione di attacchi in profondità con missili occidentali all'interno della Russia, che Londra e ... (Fanpage)

Zelensky presenterà a Harris e Trump un piano per la fine della guerra in Ucraina - «Non sappiamo chi sarà il presidente, ma vogliamo davvero attuare questo piano», ha detto. «Non vogliono parlarne e io continuo a sollevare l’argomento. La seconda parte «riguarda la partecipazione dell’Ucraina all’infrastruttura di sicurezza globale». Zelensky ha rivelato che Kyjiv ha eseguito ... (Linkiesta)