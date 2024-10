Winnie-the-Pooh: quali sono le prospettive per l’universo dell’infanzia distorto dopo Sangue e miele 2 (Di domenica 6 ottobre 2024) Nonostante abbia avuto proiezioni cinematografiche estremamente limitate e vanti recensioni tutt’altro che stellari, la serie Winnie-the-Pooh: Blood and Honey è diventata rapidamente un argomento popolare tra i fan dell’horror. Gli iconici personaggi dei bambini sono diventati terrificanti assassini in questi due slasher di Jagged Edge Productions, con il secondo film che ha ricevuto recensioni e reazioni sostanzialmente migliori rispetto al primo. Quel film, Winnie-the-Pooh: Sangue e miele 2, ha recentemente fatto il suo debutto in streaming su Peacock ed è ora disponibile per un pubblico molto più ampio, il che significa che molte più persone stanno scoprendo le origini del nascente universo di Twisted Childhood che presto sarà un franchising in piena regola. (Di domenica 6 ottobre 2024) Nonostante abbia avuto proiezioni cinematografiche estremamente limitate e vanti recensioni tutt’altro che stellari, la serie-the-: Blood and Honey è diventata rapidamente un argomento popolare tra i fan dell’horror. Gli iconici personaggi dei bambinidiventati terrificanti assassini in questi due slasher di Jagged Edge Productions, con il secondo film che ha ricevuto recensioni e reazioni sostanzialmente migliori rispetto al primo. Quel film,-the-2, ha recentemente fatto il suo debutto in streaming su Peacock ed è ora disponibile per un pubblico molto più ampio, il che significa che molte più persone stanno scoprendo le origini del nascente universo di Twisted Childhood che presto sarà un franchising in piena regola. (Nerdpool)

Winnie-the-Pooh: quali sono le prospettive per l'universo dell'infanzia distorto dopo Sangue e miele 2

Winnie the Pooh: Sangue e Miele – Streaming - Crescendo con loro e ignaro dei pericoli, il ragazzo, una volta diventato adulto, compie la difficile scelta di abbandonare i suoi amici. Alcuni anni dopo, una volta adulti, i quattro ibridi si mettono sulle tracce di una comitiva di studentesse che ha affittato una casa nelle vicinanze del bosco. ... (Screenworld)

Pinocchio: Unstrung, svelato il primo poster dello spinoff di Winnie-the-Pooh: Sangue e Miele - Dopo il successo commerciale dei due film della serie Winnie-the-Pooh: Sangue e Miele, la Jagged Edge Productions sta esplorando altri personaggi di pubblico dominio da mettere in scena in chiave horror. Quando si guardano questi film, sono tutti film introduttivi. Questi mondi sono tutti nello ... (Nerdpool)

Winnie the Pooh - Tutto sangue e niente miele, la recensione: l'orsetto e i suoi amici sono sempre più cattivi - Ora è disponibile con una fantastica steelbook 4K della Midnight. niente di cui stupirsi pertanto se a un solo anno di distanza sia già arrivato il sequel: Winnie the Pooh - Tutto sangue e niente miele (titolo italiano di Winnie the Pooh: Blood and Honey II) è ora disponibile grazie all'uscita ... (Movieplayer)

Alice nel Paese delle Meraviglie, arriva il nuovo film horror dal Poonhiverse - Il produttore di Winnie The Pooh: Sangue e Miele anticipa che il suo prossimo film in salsa horror potrebbe essere dedicato ad Alice nel Paese delle Meraviglie.(comingsoon)

