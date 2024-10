Vis Pareggio e proteste a Sestri Levante

(Di domenica 6 ottobre 2024)1 Vis Pesaro 1 (4-4-2): Anacoura; Pane, Valentini, Primasso (Brugugnone), Montebugnoli; Nunziatini, Raggio Garibaldi (Giorno), Conti (37’ st Oneto), Furno; Clemenza, Parravicini (28’ st Pavanello). All. Scotto. A disp. Sias, Fusco, Brunet, Durmush, De Felice, Rosetti, Nenci, Calloni. VIS PESARO (3-4-1-2): Vukovic; Neri (12’pt Palomba), Coppola, Bove; Zoia, Paganini, Pucciarelli, Peixoto (4’ st Di Paola) Orellana; Nicastro, Cannavò (37’ st Okoro). All. Stellone. A disp. Munari, Zocchi, Tonucci, Nina, Molina, Ceccacci, D’Innocenzo, Obi, Gambino, Forte. Arbitro: Djurdjevic di Trieste. Reti: 3’ st Paganini, 20’ st Parravicini. Note - spettatori 721 (274 abbonati, 53 pesaresi); espulsi 33’ st all. (Sport.quotidiano)