Mario Cusitore, cavaliere del trono over di Uomini e Donne, è stato recentemente avvistato ai Quartieri Spagnoli di Napoli in compagnia del suo amico Gianluca Tornese e due ragazze. Un video realizzato con uno smartphone ha catturato l'uscita dei quattro, e il contenuto è stato subito inviato all'esperta di gossip Deianira Marzano, che lo ha prontamente condiviso nelle sue Instagram Stories. La ragazza che ha segnalato l'incontro ha accompagnato il video con un messaggio entusiasta, aggiungendo dettagli sull'incontro. L'avvistamento ha sollevato domande e curiosità tra i fan, che attendono maggiori dettagli sulle dinamiche del gruppo e l'identità delle ragazze coinvolte.

Anticipazionitv - Uomini e Donne, Mario Cusitore avvistato con un ex del trono classico e due ragazze: il video

