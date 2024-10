Tuttosport – Ghisolfi duro sul rigore non fischiato | Esigo rispetto Delusione Juric

(Di domenica 6 ottobre 2024) 2024-10-06 22:38:50 Arrivano conferme da TS: MONZA-BRIANZA – “Ho deciso di venire qui perché non sono solito venire a lamentarmi dell’arbitraggio, ma è inaccettabile. Abbiamo visto l’episodio di Baldanzi, facciamo fatica a capire perché il Var non sia intervenuto. Cosa ci siete detti all’interno dello spogliatoio? Baldanzi è furibondo, sa bene il fallo che ha subito. Siamo persone pacate ese, ma non per questo meritiamo meno“. È il durissimo sfogo, ai microfoni di Dazn al termine del match pareggiato 1-1 all’U-Power Stadium contro il Monza, del direttore tecnico della Roma Florent. Gli fa eco – intervistato da Sky Sport – l’allenatore giallorosso Ivan: “La mia Roma ha fatto una grande partita oggi, controllando e creando tante palle gol. Sicuramente bisogna diventare più bravi e metterla dentro. Abbiamo concesso molto poco. (Justcalcio)