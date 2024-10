Traffico Roma del 06-10-2024 ore 13:30 (Di domenica 6 ottobre 2024) Luceverde Roma di nuovo Ben trovati dalla redazione un incidente nel Traffico in via di Portonaccio siamo all’altezza di via Baldassarre orero trafficato via del Muro Torto in direzione di Porta Pinciana 2020 CUD sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata interna dalla via Laurentina alla Roma Fiumicino e rallentamenti anche in esterna tra via Ardeatina è l’uscita per Roma Sud anche oggi alla fiera di Roma in via Portuense prosegui la manifestazione Romics il Festival Internazionale del fumetto le fiere è aperta dalle 10 alle 19 e si può raggiungere anche con la ferrovia fl1 Orte Roma Fiumicino aeroporto attive anche diverse linee bus nel pomeriggio poi all’Olimpico alle 15 è in programma il merce lazio-empoli possibilità di tutta la zona decente lo stadio nell’area del Foro Italico poi previsto il solito piano mobilità con divieto di sosta già della mattinata per i dettagli di ... (Di domenica 6 ottobre 2024) Luceverdedi nuovo Ben trovati dalla redazione un incidente nelin via di Portonaccio siamo all’altezza di via Baldassarre orero trafficato via del Muro Torto in direzione di Porta Pinciana 2020 CUD sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata interna dalla via Laurentina allaFiumicino e rallentamenti anche in esterna tra via Ardeatina è l’uscita perSud anche oggi alla fiera diin via Portuense prosegui la manifestazione Romics il Festival Internazionale del fumetto le fiere è aperta dalle 10 alle 19 e si può raggiungere anche con la ferrovia fl1 OrteFiumicino aeroporto attive anche diverse linee bus nel pomeriggio poi all’Olimpico alle 15 è in programma il merce lazio-empoli possibilità di tutta la zona decente lo stadio nell’area del Foro Italico poi previsto il solito piano mobilità con divieto di sosta già della mattinata per i dettagli di ... (Romadailynews)

