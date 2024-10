Strage in Burkina Faso: oltre 600 morti in un attacco jihadista. Si è saputo solo ora (Di domenica 6 ottobre 2024) Uno degli attacchi più sanguinosi degli ultimi decenni in Africa ha colpito il Burkina Faso, dove fino a 600 persone sono state uccise in poche ore, secondo un rapporto della sicurezza francese riportato dalla CNN. L’episodio si è verificato il 24 agosto a Barsalogho, una città nel nord del paese, quando militanti legati ad al-Qaeda hanno attaccato diversi villaggi.Leggi anche: attacco di Hamas a Jafa: ucciso un cittadino italiano L’assalto dei jihadisti I militanti del gruppo Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), affiliati ad al-Qaeda, hanno invaso i villaggi a bordo di motociclette, sparando indiscriminatamente contro i civili, tra cui donne e bambini. Molti stavano scavando trincee per difendere le loro comunità dall’avanzata jihadista. Mentre i report iniziali parlavano di circa 200 vittime, nuovi dati fanno salire il bilancio delle vittime a 600 morti. (Thesocialpost) (Di domenica 6 ottobre 2024) Uno degli attacchi più sanguinosi degli ultimi decenni in Africa ha colpito il, dove fino a 600 persone sono state uccise in poche ore, secondo un rapporto della sicurezza francese riportato dalla CNN. L’episodio si è verificato il 24 agosto a Barsalogho, una città nel nord del paese, quando militanti legati ad al-Qaeda hanno attaccato diversi villaggi.Leggi anche:di Hamas a Jafa: ucciso un cittadino italiano L’assalto dei jihadisti I militanti del gruppo Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), affiliati ad al-Qaeda, hanno invaso i villaggi a bordo di motociclette, sparando indiscriminatamente contro i civili, tra cui donne e bambini. Molti stavano scavando trincee per difendere le loro comunità dall’avanzata. Mentre i report iniziali parlavano di circa 200 vittime, nuovi dati fanno salire il bilancio delle vittime a 600

