Sollevamento pesi, medaglia d'oro per la carinese Giulia Cardinale a Pilsen (Di domenica 6 ottobre 2024) Giulia Cardinale, 17 anni di Carini, ha vinto 4 medaglie d'oro squot, stacco, panca e totale con record di alzata nella gara europea di powerlifting che si è svolta a Pilsen (Repubblica Ceca).Giulia Cardinale, già campionessa italiana in carica, con queata vittoria si avvicina sempre più al (Di domenica 6 ottobre 2024), 17 anni di Carini, ha vinto 4 medaglie d'oro squot, stacco, panca e totale con record di alzata nella gara europea di powerlifting che si è svolta a(Repubblica Ceca)., già campionessa italiana in carica, con queata vittoria si avvicina sempre più al (Palermotoday)

Sollevamento pesi, medaglia d'oro per la carinese Giulia Cardinale a Pilsen - Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday Giulia Cardinale, 17 anni di Carini, ha vinto 4 medaglie d'oro squot, stacco, panca e totale con record di alzata ...(palermotoday)

Everton-Newcastle, le ultimissime sulle formazioni - Visualizzazioni: 81 Nella 15ª giornata di Premier League, l’Everton ospiterà il Newcastle a Goodison Park in una partita fondamentale per entrambe le squadre, che cercano punti preziosi per i loro obi ...(calciostyle)

Tuttosport: “Milan, bilancio vincente. Conti ancora in positivo” - L’edizione odierna di Tuttosport ha analizzato la situazione in casa Milan, guardando con interesse al bilancio rossonero ...(ilmilanista)