Serie D, quinta di fuoco. C'è San Donato-Livorno (Di domenica 6 ottobre 2024) Promette fuoco e fiamme questa 5ª giornata del girone E di Serie D con le due squadre fiorentine intente ad affrontare avversarie assai temibili. Al "Pianigiani" di Tavarnelle fari puntati per l'arrivo della capolista Livorno dell'ex Indiani, mentre il Figline si reca a far visita alla Fezzanese proveniente da sconfitte consecutive. Queste le gare odierne in programma alle 15. San Donato Tavarnelle-Livorno. Pur consapevole del valore dell'avversario, il San Donato Tavarnelle di Bonuccelli, è pronto alla sfida con la capolista Livorno dell'ex Indiani. Con il rientro dalla squalifica del portiere Leoni e del centrocampista Falconi, l'allenatore gialloblù, avendo tutti a disposizione, ha solo l'imbarazzo della scelta. E' molto probabile che gli undici impiegati a Serravezza possano essere riconfermati, con Sylla, Doratiotto e Menga in attacco.

