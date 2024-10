Risultati Serie C Girone B 8ª giornata | il Pescara passa ad Ascoli ed è padrone L’Entella tiene il passo | CLASSIFICA

(Di domenica 6 ottobre 2024) Vince di autorità ilade lo fa da padrona del campo per una fase della gara e poi sfoderando capacità di soffrire. Va in vantaggio al minuto 19 la squadra abruzzese con Vergani e nella ripresa il massimo sforzo dell’porta al 55° al pareggio del solito Corazza. Nemmeno due minuti e ilrimette le cose a posto con Bentivegna. Il resto è assedio inutile dei padroni di casa che, al 90° perdono anche Caccavo per espulsione. Finisce 1-2.si sbarazza senza problemi del fanalino di coda Legnago, in dieci uomini dalla fine del primo tempo per l’espulsione di Zanandrea. Finisce 3-1 con le reti di Castelli (27°), Di Mario (51°) e Corbari (59°). Tocca a Svidercoschi al minuto 87 la rete della bandiera per il Legnago. (Calcioweb.eu)