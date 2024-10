Real Madrid, il gesto dopo l'infortunio di Carvajal: UFFICIALE il rinnovo di contratto (Di domenica 6 ottobre 2024) gesto di grande vicinanza al proprio capitano da parte del Real Madrid, che ufficializza il rinnovo di contratto del nazionale spagnolo Dani (Di domenica 6 ottobre 2024)di grande vicinanza al proprio capitano da parte del, che ufficializza ildidel nazionale spagnolo Dani (Calciomercato)

Real Madrid, grave lesione al crociato per Carvajal: “Devo operarmi” - grave infortunio per il giocatore del Real Madrid Dani Carvajal in uno scontro di gioco ieri nei minuti finali della sfida con il VillarReal. (Golssip)

Real Madrid, lesione cervicale per Vinicius Junior - “In seguito agli esami effettuati su Vinicius Júnior, al giocatore è stata diagnosticata una lesione cervicale. Recita così il comunicato del Real Madrid, che all’indomani del match vinto per 2-0 contro il VillarReal ha fornito novità in merito alle condizioni fisiche dell’attaccante brasiliano. . (Sportface)

La vittoriosa battaglia di Laporta e Florentino Perez contro gli ultras di Barcellona e Real Madrid – El Paìs - L'articolo La vittoriosa battaglia di Laporta e Florentino Perez contro gli ultras di Barcellona e Real Madrid – El Paìs sembra essere il primo su ilNapolista. Scrive El Paìs che gli ultras erano più sostenitori di Mourinho che Madridisti, e la partenza del loro leader spirituale li irritò. ... (Ilnapolista)