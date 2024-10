Pisa omaggia Norma Cossetto

(Di domenica 6 ottobre 2024) "Dodici rose rosse per". Anche il Comune diha reso omaggio ieri a, nel giorno dell’81esimo anniversario della sua morte, aderendo all’iniziativa ‘Una rosa per’. La cerimonia di ricordo si è svolta ieri mattina proprio davanti alla rotonda che da due anni porta il nome della giovane istriana, all’incrocio tra via Maccatella e via di Cisanello. "Per la prima volta quest’anno il Comune dicelebra questo giorno come momento istituzionale aderendo a ‘Una rosa per’ - ha spiegato l’assessore alla cultura Filippo Bedini -. Si tratta di un’iniziativa che ormai da anni si svolge a livello nazionale in molti comuni italiani per celebrare il ricordo di questa giovane donna, assurta a simbolo della tragedia che si consumò sul fronte nord-orientale alla fine della seconda guerra mondiale. (Lanazione)