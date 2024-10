Molti fanno i selfie in bagno ma poi vengono scoperti

(Di domenica 6 ottobre 2024) "Gli studenti, fino alla terza media, hanno ormai capito che a scuola il cellulare non si usa. Le violazioni sono davvero rare". I dirigenti scolastici si dicono soddisfatti. "Da anni abbiamo i regolamenti e facciamo informazione e prevenzione per preparare ragazzi e ragazze ad un uso responsabile dello strumento e ai suoi rischi", precisa Lorella Camporesi, dirigente delle medie Bertola a Rimini. "Sono diversi anni che è in vigore un regolamento, di volta in volta aggiornato, per fare fronte all’abuso dello smartphone. Ogni tanto capita che ci siano studenti che lo nascondono e siunin, ma". Ed è nel momento in cui viene scoperta l’infrazione che scatta la sanzione che nei casi più gravi può avere conseguenze sul piano scolastico. (Ilrestodelcarlino)