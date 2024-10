Mo: Wp, 'attacco con cercapersone a Hezbollah pianificato per quasi 10 anni' (Di domenica 6 ottobre 2024) Washington, 6 ott. (Adnkronos) - L'attacco con i cercapersone da parte di Israele contro Hezbollah ha richiesto una pianificazione di quasi 10 anni. Lo rivela un'inchiesta del Washington Post, che ha svelato informazioni sui cercapersone e sui walkie-talkie utilizzati negli attacchi di settembre contro Hezbollah. Secondo l'indagine del giornale americano, anche i piani per intercettare i walkie-talkie erano stati avviati nel 2015. I cercapersone e walkie talkie sono stati costruiti in Israele nel 2022 e inseriti nella linea di fornitura Apollo senza che l'azienda ne fosse a conoscenza, rivela il Washington Post, secondo cui gli operativi di Hezbollah ne hanno acquistati 5.000 dopo che una venditrice ha convinto il gruppo che sarebbero stati impenetrabili alla sorveglianza israeliana. (Di domenica 6 ottobre 2024) Washington, 6 ott. (Adnkronos) - L'con ida parte di Israele controha richiesto una pianificazione di10. Lo rivela un'inchiesta del Washington Post, che ha svelato informazioni suie sui walkie-talkie utilizzati negli attacchi di settembre contro. Secondo l'indagine del giornale americano, anche i piani per intercettare i walkie-talkie erano stati avviati nel 2015. Ie walkie talkie sono stati costruiti in Israele nel 2022 e inseriti nella linea di fornitura Apollo senza che l'azienda ne fosse a conoscenza, rivela il Washington Post, secondo cui gli operativi dine hanno acquistati 5.000 dopo che una venditrice ha convinto il gruppo che sarebbero stati impenetrabili alla sorveglianza israeliana. (Liberoquotidiano)

