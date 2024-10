Made in Italy ma apre a Las Vegas: arriva il primo store USA di Layla Cosmetics (Di domenica 6 ottobre 2024) L’azienda milanese di cosmetici Layla Cosmetics inizia lo sbarco all’estero. Guidata oggi dall’imprenditore Alessio Badia, titolare di AF1, e da Babila Spagnolo, nipote del fondatore di Layla Cosmetics, nel ruolo di CEO e art director, punta agli States. Ha infatti aperto a Las Vegas la sua filiale americana, con impiegate attualmente una decina di persone. Ciò che ha fatto per promuovere i propri prodotti, anche su mercati esteri, è partecipare a fiere e convegni. Infatti, parteciperà a Cosmoprof Miami il prossimo gennaio. Layla Cosmetics sbarca negli USA: aperto il primo store a Las Vegas Oltre agli Stati Uniti, gli altri mercati a cui il brand sta puntando sono Arabia Saudita, India, Marocco, Libia, Siria e Iraq. Il piano di espansione include anche i Paesi CIS, dove l’azienda ha concluso trattative con dei player in Uzbekistan e Moldavia. (Di domenica 6 ottobre 2024) L’azienda milanese di cosmeticiinizia lo sbarco all’estero. Guidata oggi dall’imprenditore Alessio Badia, titolare di AF1, e da Babila Spagnolo, nipote del fondatore di, nel ruolo di CEO e art director, punta agli States. Ha infatti aperto a Lasla sua filiale americana, con impiegate attualmente una decina di persone. Ciò che ha fatto per promuovere i propri prodotti, anche su mercati esteri, è partecipare a fiere e convegni. Infatti, parteciperà a Cosmoprof Miami il prossimo gennaio.sbarca negli USA: aperto ila LasOltre agli Stati Uniti, gli altri mercati a cui il brand sta puntando sono Arabia Saudita, India, Marocco, Libia, Siria e Iraq. Il piano di espansione include anche i Paesi CIS, dove l’azienda ha concluso trattative con dei player in Uzbekistan e Moldavia. (Metropolitanmagazine)

