Macron: “Francia non fornirà armi da usare a Gaza”. Netanyahu: “vergogna” (Di domenica 6 ottobre 2024) Stop della Francia alla fornitura di armi a Israele, che poi usa nella guerra a Gaza, e cessate il fuoco in Libano. Sono i due messaggi di Macron a Netanyhau (Di domenica 6 ottobre 2024) Stop dellaalla fornitura dia Israele, che poi usa nella guerra a, e cessate il fuoco in Libano. Sono i due messaggi dia Netanyhau (Imolaoggi)

