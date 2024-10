Loro Piana veste l’uomo inaugurando un nuovo capitolo per i suoi cento anni (Di domenica 6 ottobre 2024) Il lino secondo Loro Piana, caratterizzato dall’inconfondibile e secolare savoir-faire, da? un senso di eleganza del tutto personale; mescolato a fibre che hanno fatto la storia del marchio, come il cashmere, la seta e la lana Sopra Visso, e? declinato in forme disinvolte con dettagli fortemente legati allo stile unico di Sergio e Pier Luigi. Fonte: Ufficio stampa Loro PianaLoro Piana Spring Summer 2025 Men’s Collection Con un’eredita? di 150 anni e il ricco archivio di tessuti di Solbiati, rinomata azienda di lino acquisita dalla Maison piu? di dieci anni fa, il tessuto rimane l’inizio del viaggio di Loro Piana nel dare forma a una visione senza tempo e contemporanea, in cui il tatto e la trama sono importanti quanto il modo in cui gli abiti dialogano con il corpo. (Di domenica 6 ottobre 2024) Il lino secondo, caratterizzato dall’inconfondibile e secolare savoir-faire, da? un senso di eleganza del tutto personale; mescolato a fibre che hanno fatto la storia del marchio, come il cashmere, la seta e la lana Sopra Visso, e? declinato in forme disinvolte con dettagli fortemente legati allo stile unico di Sergio e Pier Luigi. Fonte: Ufficio stampaSpring Summer 2025 Men’s Collection Con un’eredita? di 150e il ricco archivio di tessuti di Solbiati, rinomata azienda di lino acquisita dalla Maison piu? di diecifa, il tessuto rimane l’inizio del viaggio dinel dare forma a una visione senza tempo e contemporanea, in cui il tatto e la trama sono importanti quanto il modo in cui gli abiti dialogano con il corpo. (Quifinanza)

Eccellenza girone A, quarta giornata: pari per l’Athletic, il San Giorgio Piana batte il Marineo - Il racconto delle palermitane in campo: i nerorosa di Raciti fermati sull'1-1, primo gol per Di Gaudio. I rossoneri battono l'Oratorio San Ciro e San Giorgio, il Lascari Cefalù vince 2-1 contro il Cas ...(palermotoday)

Il Presidente facente funzioni della Regione Liguria, Alssandro Piana, oggi è intervenuto sul palco di Pontida - «Sono onorato di essere sul palco di Pontida, il raduno simbolo del nostro partito, in cui milito con orgoglio dal 1994, 30 anni in cui ho lavorato per i nostri valori ed ideali, in cui mi sono candid ...(informazione)

Trekking urbano con il “Mutanda Day” - SESTO FIORENTINO - Al centro del progetto "InTerra - Healthy Soil in Sesto" c’è un’indagine originale si tratta del “test dell’intimo”. Il progetto, ...(piananotizie)