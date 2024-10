LIVE Parigi-Tours 2024 in DIRETTA | 2? tra fuga e plotone Affini tra i fuggitivi

(Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:23 Velocità media che si attesta dopo 96 km sui 42.9 km/h. 14:21 120 km all’arrivo. 14:17 Il miglior risultato ottenuto in stagione dai 4è il 4° posto di Enzo Boulet al Tour de la Provence nella prima tappa. 14:15 3? di vantaggio della. Si sta avvicinando il gruppo. 14:13, 28enne della Visma – Lease a Bike, vanta 3 secondi posti nel Giro d’Italia (’22,’21) nel tour of Britain (’19) e nel Tour of Norway (’19), negli European Continental Championships MU – ITT nel 2018 e nei Mediterranean Games – ITT sempre nel ’18. 14:09 85 km fatti. Ne restano 129. Solamente 62 invece per la prima cote de Limeray. 14:06 Così composta laal momento:Edoardo (Team Visma – Lease a Bike), Mikel Retegi (Kern Pharma), Ceriel Desal (Bingoal WB) et Enzo Boulet (CIC-U-Nantes Atlantique). (Oasport)