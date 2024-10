Le trappole dal virtuale al reale Campanelli d’allarme nascosti Cinque anni fa lo stesso copione

(Di domenica 6 ottobre 2024) Non è il mezzo a essere malvagio: a fare la differenza sono le intenzioni di chi lo utilizza. Anche nel caso delle app per incontri dipende tutto da chi agisce, come nella vita, ma nei contatti da remoto è più difficile scorgereed è più facile non destare sospetti per chi ha cattive intenzioni. Almeno all’inizio. L’incontro dal vivo che arriva dopo una conoscenza on line può aprire più porte: quella di un lieto fine ma anche di una trappola dalla quale è difficile uscire per la vittima di turno. La mente corre al femminicidio di Maria Campai, la quarantaduenne ritrovata morta nel giardino di una villetta giovedì scorso a Viadana, nel Mantovano. Un diciassettenne ha confessato di averla uccisa dopo una conoscenza on line e l’invito a raggiungerlo nel suo paese. I due si sarebbero accordati, è emerso in seguito, per una prestazione sessuale a pagamento. (Ilgiorno)